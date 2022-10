Bolsa de Lisboa segue ganhos acentuados da Europa com subida de 2,38%

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Outubro, 2022 • 18:46 Partilhar este artigo Facebook

A bolsa de Lisboa encerrou esta terça-feira em alta, com uma subida no índice PSI de 2,38% para 5.526,41 pontos, em dia de ganhos sólidos nas principais bolsas europeias.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 14 subiram, lideradas pelo BCP, que somou 7,55% para 0,13 euros e a Altri ficou inalterada (5,18 euros).

Nas maiores subidas do PSI, destacaram-se a Mota-Engil (5,26% para 1,12 euros), a Jerónimo Martins (3,92% para 19,60 euros), a Galp (2,79% para 10,31 euros) e a Sonae (2,73% para 0,87 euros).

Os CTT subiram 2,63% para 2,92 euros, a EDP Renováveis avançou 2,30% para 22,25 euros, a Greenvolt somou 1,54% para 8,57 euros e a Semapa ganhou 1,47% para 12,40 euros.

Entre as cotadas com ganhos mais moderados, a NOS subiu 1,25% para 3,56 euros, a REN registou uma valorização de 1,22% para 2,49 euros e a EDP avançou 0,11% para 4,56 euros.

No resto da Europa, as subidas foram mais expressivas, com os investidores à espera de medidas de política monetária menos agressivas nas próximas reuniões dos bancos centrais.

A alimentar essa esperança, o banco central da Austrália decidiu hoje uma subida de 25 pontos base na sua taxa diretora em vez dos 50 pontos base esperados.

Paris avançou 4,24%, Frankfurt 3,78%, Milão 3,42%, Madrid 3,14% e Londres 2,57%.