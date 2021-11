Bolsa de Lisboa sobe 0,33% em contraciclo com Europa

Bolsa. © EPA

A bolsa de Lisboa encerrou esta terça-feira no 'verde' com o índice PSI20 a subir 0,33% para 5.682,61 pontos, em contraciclo com a maioria das bolsas europeias.

Das 19 cotadas que integram atualmente o índice PSI20, 11 desceram, cinco subiram e três ficaram inalteradas.

A Ibersol liderou os ganhos e subiu 3,33% para 4,96 euros e a Jerónimo Martins avançou 3,10% para 20,65 euros.

Nas subidas ficaram ainda a NOS (2,58% para 3,42 euros), a Sonae SGPS (2,42% para um euro) e a EDP (0,11% para 4,75 euros).

Em sentido contrário, a Mota-Engil recuou 3,15% para 1,32 euros, a Galp cedeu 2,07% para 8,89 euros, a Navigator perdeu 1,30% para 3,33 euros e a Semapa caiu 1,28% para 12,30 euros.

Entre as cotadas com descidas inferiores a 1%, a Greenvolt baixou 0,72% para 6,85 euros, a EDP Renováveis perdeu 0,62% para 22,40 euros e o BCP registou uma desvalorização de 0,25% para 0,16 euros.

No resto da Europa, Milão caiu 0,97%, Londres 0,36%, Paris 0,06% e Frankfurt 0,04%, mas Madrid registou uma ligeira variação positiva de 0,05%.

A meio da sessão, a bolsa de Nova Iorque continua no 'vermelho' com o Índice Dow Jones a cair 0,50% e o Nasdaq 0,63%.