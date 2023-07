Bolsa de Lisboa sobe 0,55% liderada pelos ganhos da Galp e BCP

© José Carmo / Global Imagens

A bolsa de Lisboa está a negociar em alta, ao subir 0,55%, impulsionada pelas ações da Galp e do BCP que seguem com ganhos de 1,54% e 1,18%, respetivamente.

Pelas 08:56 horas em Lisboa, das 16 ações cotadas no principal índice bolsista português, o PSI, 12 subiam e quatro desciam, uma tendência de subida semelhante à que se verifica nas principais congéneres europeias.

As ações da Galp valorizavam 1,54% para 10,89 euros, enquanto os "papeis" do BCP avançavam 1,18% para 0,22 euros e os títulos da retalhista Jerónimo Martins recuperavam 0,63% para 25,40 euros.

Abaixo de 1%, seguia a Ibersol a subir 0,60% para 25,40 euros, a EDP a valorizar 0,47% para 4,50 euros e a Navigator a ganhar 0,39% para 3,12 euros, além da holding da Sonae a recuperar 0,28% para 0,90 euros.

Com um menos desempenho, mas em terreno positivo, estavam a Altri a valorizar 0,24% para 4,17 euros, a REN a subir 0,20% para 2,50 euros, os CTT a recuperarem 0,14% para 3,49 euros, a operadora NOS a ganhar uns ligeiros 0,06% para 3,26 euros e a EDP Renováveis a avançar 0,05% para 18,31 euros.

Em contraciclo, a Mota Engil perdia 2,45% para 2,19 euros, a Corticeira Amorim recuava 0,52% para 9,62 euros e a Greenvolt perdia 0,25% para 6,10 euros.

Por último, a Semapa caía 0,15% para 13,00 euros.

Ainda no âmbito do mercado bolsista, o Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) levantou hoje a suspensão das negociações das ações da Cofina, que vigorava desde sexta-feira, quando foi noticiado que Cristiano Ronaldo seria investidor na Cofina Media.

O levantamento da suspensão da negociação das ações Cofina, SGPS, SA, decorre "na sequência da divulgação de informação relevante ao mercado", refere a CMVM.

Na sexta-feira, o administrador executivo da Cofina Media, Luís Santana, confirmou à Lusa que o futebolista Cristiano Ronaldo é investidor no 'Management Buy Out' (MBO) empresa, que está a ser preparado por um conjunto de quadros, depois de o ECO ter noticiado que Ronaldo iria ser acionista de referência da Cofina.

Cerca das 08:20, após a abertura da bolsa, as ações da Cofina seguiam a subir 39%, para 0,50 euros.

Os investidores estarão, entretanto, atentos na sessão de hoje aos índices PMI da indústria manufatureira na Europa e nos Estados Unidos, com Wall Street a encerrar hoje mais cedo do que o normal devido à comemoração do Dia da Independência na terça-feira.

No domínio cambial, o euro manteve-se relativamente estável cotando-se a 1,0912 dólares.

Já as obrigações do Tesouro norte-americanas a 10 anos rendiam 3,83% e barril de petróleo WTI, referência para os Estados Unidos caia 0,2%, para 70,50 dólares.