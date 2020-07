Bolsa de Lisboa sobe 0,77% alinhada com praças europeias

A bolsa de Lisboa encerrou esta sexta-feira em alta, alinhada com os ganhos registados na Europa, tendo o índice PSI20 subido 0,77% para 4.464,64 pontos.

Das 18 cotadas que integram atualmente o índice PSI20, 13 ficaram em alta e cinco em baixa.

A Altri liderou as subidas e avançou 2,30% para 4,28 euros, numa lista onde figuram ainda a EDP Renováveis, que somou 2,23% para 13,74 euros e a EDP, que avançou 1,14% para 4,54 euros.

Entre as cotadas com valorizações mais expressivas terminaram ainda a Semapa (1,99% para 8,22 euros), a Mota-Engil (1,85% para 1,21 euros), a Sonae SGPS (1,66% para 0,64 euros) e a Navigator (1,40% para 2,17 euros).

A Jerónimo Martins avançou 0,75% para 15,44 euros e a Galp ganhou 0,43% para 10,47 euros.

Nas maiores descidas do PSI20 terminaram os CTT, que perderam 1,14% para 2,17 euros e o BCP, que caiu 1,04% para 0,11 euros.

A Novabase desceu 0,94% para 3,16 euros, a Corticeira Amorim baixou 0,79% para 10,10 euros e a Sonae Capital recuou 0,39% para 0,51 euros.

No resto da Europa, as principais bolsas terminaram com ganhos, pondo fim a um ciclo de três sessões consecutivas em queda. Milão subiu 1,34%, Madrid 1,16%, Frankfurt 1,15%, Paris 1,01% e Londres 0,76%.

(Atualizada às 18h02)