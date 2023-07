Bolsa de Lisboa sobe 0,85% com CTT a liderar

Maia, 04/07/2022 - Atraso nas entregas de correspondências pelos Correios, CTT na Maia. Alguns moradores da Maia (em Vermoim) queixam-se de atrasos nas receções de correspondências que, muitas vezes acarreta-lhes custos acrescidos em pagamentos de contas, devido atrasos. Edifício dos CTT da Maia. (Amin Chaar / Global Imagens) © Amin Chaar / Global Imagens

O principal índice da bolsa de Lisboa, PSI, registou hoje uma subida de 0,85% para 6.163,69 pontos, com os CTT a liderar os ganhos.

Das 16 cotadas que integram o PSI, 11 fecharam em alta, dois em baixa e três inalteradas.

Os CTT foram a cotada que encerrou com a maior subida, ao ganhar 1,93% para 3,70 euros.

Os ganhos dos CTT foram seguidos de perto pelos da NOS, que avançou 1,75% para 3,48 euros, e do BCP, que subiu 1,72% para 0,25 euros.

A Jerónimo Martins fechou a sessão a ganhar 1,59% (para 26,80 euros), a Semapa 1,39% (para 13,14 euros) e a Sonae SGPS 1,32% (para 0,96 euros).

No setor energético, a EDP subiu 0,85% (para 4,29 euros), a Greenvolt 0,57% (para 6,21 euros) e a Galp Energia 0,27% (para 11,30 euros).

Por outro lado, a cotação da REN manteve-se, enquanto a EDP Renováveis perdeu 0,03% (para 17,59 euros).

Hoje, depois do fecho do mercado, a REN divulgou que registou, no primeiro semestre deste ano, um lucro líquido de 63 milhões de euros, um crescimento de 37,5% face ao período homólogo.

Em território positivo, fecharam ainda a Corticeira Amorim, com uma subida de 0,20% (para 10,20 euros), e a Navigator, com avanço de 0,06% (para 3,16 euros), enquanto a Mota-Engil e a Altri mantiveram a cotação e a Ibersol perdeu 0,57% para 6,96 euros.

A tendência de ganhos foi transversal aos pares europeus, com Paris a subir 0,79%, Londres 0,76%, Madrid 0,72%, Frankfurt 0,59% e Milão 0,36%.