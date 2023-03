Bolsa de Lisboa sobe 1,07% com EDP a liderar os ganhos

O presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell d'Andrade © Nuno Veiga / Lusa

A bolsa de Lisboa está a negociar em alta, com o índice PSI a subir 1,07%, para 6.078,82 pontos, e com a EDP a liderar os ganhos.

Pelas 08:48 horas em Lisboa, das 15 cotadas no principal índice bolsista português, 12 subiam e três desciam, num início de sessão em que as congéneres europeias negociavam em terreno positivo.

As ações da EDP subiam 3,71% para 4,81 euros, seguidas da EDP Renováveis que estavam a ganhar 2,60% para 20,90 euros e o BCP que valorizava 1,9% para 0,22 euros.

Abaixo de 1%, negociavam a Greenvolt, a subir 1,14% para 7,12 euros, a Sonae, que avançava 0,78% para 1,03 euros, e a Semapa que ganhava 0,70% para 14,40 euros.

Já as ações da REN valorizavam-se 0,59% para 2,58 euros, as dos CTT ganhavam 0,54% para 3,73 euros e as da retalhista Jerónimo Martins que subiam 0,56% para 19,76 euros.

Com uma valorização inferior, surgem a Altri, a ganhar 0,25% para 4,73 euros, a Navigator, a avançar 0,12% para 3,38 euros, e a Corticeira Amorim a valorizar-se 0,10 % para 9,74 euros.

A contrariar as subidas estavam três "papéis". A galp caía 1,36% para 11,23 euros, a Mota Engil a quebrar 1,10% para 1,61 euros e a NOS que caía 0,09% para 4,22 euros.