Bolsa de Lisboa sobe em dia de ganhos expressivos na Europa

A bolsa de Lisboa fechou esta sexta-feira em alta, com uma subida no índice PSI de 0,72% para 6.004,58 pontos, pondo fim a um ciclo com oito sessões negativas, em dia de fortes ganhos na Europa.

Das 15 cotadas que integram o PSI, oito subiram e sete desceram. A Galp foi a que mais subiu (4,36% para 11,12 euros) e a Greenvolt foi a que mais desceu (-4% para 9,13 euros).

Nas maiores subidas ficaram ainda o BCP (3,50% para 0,15 euros) e os CTT (2,02% para 3,28 euros).

A Jerónimo Martins avançou 1,19% para 22,08 euros e a Navigator subiu 0,56% para 3,93 euros.

Nas descidas, a Semapa caiu 2,21% para 14,18 euros e a NOS perdeu 0,92% para 3,68 euros.

Com descidas mais baixas ficaram a EDP Renováveis (-0,87% para 23,81 euros), a Corticeira Amorim (-0,59% para 10,04 euros), a Sonae SGPS (-0,49% para 1,01 euros) e a EDP (-0,15% para 4,76 euros).

No resto da Europa, Frankfurt avançou 3,33%, Milão 2,91%, Paris 2,21%, Londres 1,86% e Madrid 1,62%, com os ganhos apoiados pelo setor financeiro na maioria das bolsas.