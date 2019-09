Bolsa de Lisboa sobe mais de 1%. Europa no verde

A bolsa de Lisboa está a negociar em terreno positivo, em linha com as principais congéneres europeias. Às 8:16, o PSI-20 valoriza 1,22% para 4.944,85 pontos. O principal índice nacional está a ser impulsionado por títulos como os do BCP (que avançam 1,56% para 19,5 cêntimos), EDP (que ganha 2,60% para 3,55 euros), EDP Renováveis (que cresce 1,11% para 10,00 euros) e Jerónimo Martins (que sobe 1,28% para 15,85 euros).

Entre as restantes praças europeias, estão também em alta. Nas últimas horas, o Parlamento britânico aprovou uma moção que permite a apresentação de legislação para impor um novo adiamento do Brexit que impeça uma saída sem acordo em 31 de outubro. As notícias que chegam de Londres permitem assim aos investidores respirar de alívio. No mercado cambial, a libra está em alta face ao euro e ao dólar, recuperando uma parte das perdas registadas na última sessão.

Ao final da manhã, por volta das 12 horas (em Lisboa e Londres) os deputados britânicos voltam a reunir-se. Um projeto de lei para adiar o Brexit, evitando uma saída sem acordo em 31 de outubro, vai ser debatido com o objetivo de concluir em poucas horas todas as etapas do processo na Câmara dos Comuns.

No mercado das commodities, os preços do petróleo estão em alta. O Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e que serve de referência para as importações nacionais, ganha menos de 0,50% para negociar nos 58,60 dólares por barril.

(Notícia atualizada às 8:32)