Bolsa de Nova Iorque expectante sobre novas medidas económicas

A bolsa de Nova Iorque seguia hoje mista, com o índice Dow Jones a subir quase 1%, num início de sessão marcado pela expectativa dos investidores quanto à aprovação de um pacote de estímulos orçamentais pelos legisladores norte-americanos.

Às 15:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,92% para 28.034,02 pontos e o Nasdaq descia 0,87% para 10.872,28 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,43% e estava em 3.375,10 pontos.

Em relação às negociações sobre um novo pacote de estímulos, o Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou no Twitter que está disposto a reunir-se com o líder da minoria democrata do Senado, Chuck Schumer, e com a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.

Os analistas consideram que a aprovação de um novo pacote de estímulos é crucial para manter o impulso atual do mercado, que conseguiu recuperar das perdas registadas em abril devido à pandemia de covid-19.

O índice Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, tem estado em terreno negativo, com os analistas a considerarem que são “dias de correção” depois de ganhos importantes nas últimas semanas.

As subidas eram lideradas pelo setor energético (2,74%) e pelo financeiro (2,19%).

Entre as 30 grandes cotadas do Dow Jones, destacavam-se os ganhos da Boeing (5,5%), do banco JPMorgan (4,4%) e da Exxon Mobil (3,54%).

Nas perdas, seguiam a Microsoft (-1,11%) e a Apple (-0,38%).

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou também sem um rumo definido, com o Dow Jones a somar 1,30% e o Nasdaq a perder 0,39%.