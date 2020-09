Bolsa de Nova Iorque inicia sessão no ‘vermelho’ com Dow Jones a perder 0,26%

A bolsa de Nova Iorque iniciou esta sexta a sessão no ‘vermelho’, no final de uma semana marcada por subidas e descidas, com os investidores a mostrarem preocupação quanto à recuperação económica.

Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,26% para 26.745,00 pontos e o tecnológico Nasdaq recuava 0,11% para 10.655,38 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,30% e estava em 3.236,76 pontos.

Num contexto de inquietação quanto à crise sanitária causada pela pandemia de covid-19 e ao seu impacto na economia, Wall Street encerrou com uma tímida subida na quinta-feira, após a forte queda do dia anterior.

O Dow Jones subiu 0,20%, o Nasdaq avançou 0,37% e o S&P 500 ganhou 0,30%. Na sessão anterior as quedas destes índices tinham sido de 1,92%, 3,02% e 2,37%, respetivamente.

A impulsionar a última sessão da bolsa nova-iorquina estiveram os ganhos de grandes cotadas como o banco Goldman Sachs (4,82%), as tecnológicas Microsoft (1,30%) e Apple (1,03%) e a Coca-Cola (1,03%).