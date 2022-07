Bolsa de Nova Iorque negoceia mista depois do BCE subir taxas de juro

© Spencer Platt/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Julho, 2022 • 15:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Nova Iorque está a negociar mista esta quinta-feira, com os investidores a avaliarem as implicações no crescimento e na estabilidade do mercado da decisão do BCE em aumentar as taxas juro mais do que o esperado.

Pelas 14:50 horas em Lisboa, o índice Dow Jones Industrial recuava 0,49% para 31.719,32 pontos, enquanto o Standard & Poor's perdia 0,33% para 3.950,28 pontos e o tecnológico Nasdaq ganhava 0,14% para 11.913,07 pontos.

Na quarta-feira, Wall Street encerrou em alta, graças ao setor tecnológico, base do índice Nasdaq.

O Dow Jones Industrial terminou a sessão na quarta-feira a subir 0,15%, o Standard & Poor's progrediu 0,59% e o Nasdaq ganhou 1,58%.

Esta quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) decidiu aumentar em 50 pontos base as suas três taxas de juro diretoras, a primeira subida em 11 anos, com o objetivo de travar a inflação.

A taxa de juro das principais operações de refinanciamento passou de 0% para 0,50%, a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez ficou agora em 0,75% e a taxa de depósito que estava em terreno negativo (-0,50%) subiu para 0%, sendo que este aumento terá efeitos a partir de 27 de julho.

Na sequência deste anúncio, o dólar valorizou-se ligeiramente face ao euro, que se depreciou relação aos ganhos iniciais alcançados.

O aumento das taxas de juro pelo BCE, o maior desde 2000, encerra assim uma era de taxas negativas que ajudaram as economias da região a enfrentar a crise financeira global, o colapso da dívida soberana e a pandemia de covid-19, segundo a agência financeira Bloomberg.

Além disso, a adensar a preocupação dos investidores está a crise política na Itália, que coloca maior pressão sobre o BCE para proteger os Estados membros mais vulneráveis da zona do euro da especulação do mercado.

O euro transacionava-se a 1,0175 dólares, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu quatro pontos base para 2,98% e o preço do barril de petróleo bruto West Texas Intermediate recuou 3,3%, para 96,55 dólares.