Bolsa de Nova Iorque segue indefinida à espera da Fed

A bolsa de Nova Iorque negociava, nesta quarta-feira, com alguma indefinição no começo da sessão, com o mercado a aguardar as decisões da reunião do banco central dos Estados Unidos.

Às 15 horas (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,11% para 35.400,27 pontos e o Nasdaq registava uma ligeira variação positiva de 0,02% para 14.147,17 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,15% para 4.560,83 pontos.

O presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, deverá anunciar hoje uma nova subida das taxas de juro, com o mercado a apostar em 0,25 pontos percentuais, após uma reunião de dois dias do banco central.

No índice Dow Jones, a Boeing liderava as subidas ao avançar 5,73%, após ter anunciado resultados que superaram as expectativas dos analistas.

No segundo trimestre, os dados mais seguidos pelo mercado, a Boeing teve receitas de 19.751 milhões de dólares, uma subida de 18% e teve um prejuízo de 149 milhões de dólares (134,6 milhões de euros).

Em sentido contrário, a Microsoft liderava as descidas com uma queda de 3,66%, após ter divulgado os seus resultados na terça-feira, após o encerramento da bolsa.

A Microsoft terminou o ano fiscal de 2023 com um lucro líquido de 72.361 milhões de dólares (65.465 milhões de euros), menos 0,5% do que no exercício anterior, mas as contas do último trimestre superaram as expectativas.