Bolsa de Nova Iorque segue mista à espera de acordo sobre dívida dos EUA

Bolsa de Nova Iorque © Spencer Platt/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Maio, 2023 • 15:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Nova Iorque seguia nesta sexta-feira sem uma tendência definida no início da sessão, mas poderá encerrar a semana com ganhos, graças ao otimismo sobre uma solução para o teto da dívida norte-americana.

Às 15.07 horas (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,15% para 33.595,01 pontos, mas o Nasdaq recuava 0,05% para 12.683,82 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,31% para 4.210,06 pontos.

Os três principais índices da bolsa nova-iorquina acumularam ganhos até quinta-feira.

"Esta semana, um certo otimismo sobre o limite da dívida foi o catalisador que fez subir as ações", indicou Patrick O'Hare, de Briefing.com, citado pela AFP.

"Esse otimismo ainda é válido já que o Presidente Joe Biden e o líder dos republicanos na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, falaram em progresso nas negociações", acrescentou.

O Departamento do Tesouro tem apontado a data de 01 de junho como provável para um eventual incumprimento da primeira economia mundial, uma situação inédita, caso não seja encontrada uma solução no Congresso para elevar o teto da dívida dos Estados Unidos.

Biden, que se encontra atualmente no Japão para a cimeira do G7, deve regressar a Washington no domingo para tentar fechar um acordo de princípio com a oposição republicana.

No mercado de dívida, as taxas das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos seguiam a 3,70%, quando na véspera estavam a 3,64%.