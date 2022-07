Bolsa de Nova Iorque segue mista à espera de resultados trimestrais e da inflação

Bolsa de Nova Iorque segue mista © EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Julho, 2022 • 16:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Nova Iorque negociava esta terça-feira mista no início da sessão, quando as empresas começam a anunciar os resultados que obtiveram no último trimestre e são esperados novos dados sobre a inflação.

Às 15 horas (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,19% para 31.234,43 pontos, mas o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, perdia 0,23% para 11.346,91 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,29% e estava em 3.865,69 pontos.

A PepsiCo subia depois de ter divulgado resultados que superaram o esperado pelos analistas. Na quarta-feira, será a Delta Air Lines a divulgar as suas contas.

Os grandes bancos norte-americanos começam a apresentar os seus dados na quinta-feira, com o JPMorgan Chase e o Morgan Stanley.

Os investidores aguardam também a divulgação de novos dados sobre a inflação nos Estados Unidos, que serão publicados na quarta-feira.

O euro continua a perder terreno para o dólar, negociando quase em paridade (a 1,0050 dólares), numa altura em que aumentam os receios de recessão na Europa.

"A valorização do dólar é um sintoma de mal-estar global e vai tornar a vida ainda mais difícil às empresas norte-americanas e aos bancos centrais internacionais", segundo o analista Adam Crisafulli.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, destacavam-se as descidas da petrolífera Chevron (-1,76%) e da Salesforce (-1,46%) e os ganhos da Boeing (2,34%) e da Home Depot (2,2%).

O petróleo do Texas baixava para 99,13 dólares e o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos baixava para 2,9%.