Bolsa de Nova Iorque segue mista com setor tecnológico em alta

Wall Streeet, em Nova Iorque, Estados Unidos. © EPA/JUSTIN LANE

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Maio, 2023 • 16:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Nova Iorque negociava mista no início da sessão desta quinta-feira, com o setor tecnológico impulsionado pela forte subida da Nvidia, que apresentou resultados trimestrais.

Às 14.53 horas (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,23% para 32.724,32 pontos, mas o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, subia 1,16% para 12.628,81 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,43% para 4.133,05 pontos.

As ações do fabricante de processadores norte-americano Nvidia, que integram o índice Nasdaq, dispararam 22,5% após a empresa ter anunciado na quarta-feira resultados relativos ao primeiro trimestre do seu exercício fiscal, com um lucro 26% acima do que tinha registado há um ano.

Entre as 30 cotadas que integram o Dow Jones, as maiores descidas eram as da Intel (-4,29%) e da Chevron (-2,31%) e nas subidas destacavam-se a Microsoft (2,34%) e a Salesforce (0,88%).