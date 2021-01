Bolsa de Wall Street negoceia em alta no início da sessão

© EPA

A bolsa de Wall Street negociava esta quinta-feira em alta no início da sessão, quando foi divulgado que os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA aumentaram em 181 mil na semana passada.

Pelas 14:46 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones avançava 0,44% para 31.193,42 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq progredia 0,30% para 13.167,03 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 3.817,56 pontos, mais 0,21%.

Na semana passada, os pedidos de subsídio de desemprego no EUA aumentaram em 181 mil, atingindo 965 mil, com o agravamento da pandemia de covid-19, segundo dados do Departamento do Trabalho norte-americano (DOL).

Por sua vez, as reivindicações contínuas de subsídio de desemprego subiram em 199 mil, na semana terminada em 2 de janeiro, fixando-se em 5,27 milhões.

Um relatório da Reserva Federal (Fed) norte-americana, divulgado na quarta-feira, sinalizou uma recuperação económica modesta em algumas regiões dos Estados Unidos no início do ano, apesar de outras estarem mais afetadas pela pandemia de covid-19.

O documento conhecido como Livro Bege assinalou que os sinais nos gastos dos consumidores, que geram 70% da atividade económica, foram mistos, com algumas regiões a registarem declínios na venda a retalho e na procura de alojamento e serviços de entretenimento, devido às restrições associadas à pandemia de covid-19.