Bolsa de Wall Street negoceia em baixa no início da sessão

A bolsa de Wall Street negociava em baixa no início da sessão desta segunda-feira, depois dos EUA terem chegado este domingo às 115.706 mortes relacionadas com a pandemia de covid-19 e 2.091.348 casos de infeção.

Pelas 14:47 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones cedia 2,48% para 24.968,97 pontos, enquanto o Nasdaq perdia 1,49% para 9.446,12 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 2.975,65 pontos, menos 2,16%.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta com o índice Dow Jones a avançar 1,90% para 25.605,54 pontos.

Os EUA chegaram este domingo às 115.706 mortes, mais 436 do que sábado, e 2.091.348 infeções pelo novo coronavírus, mais 22.141, segundo uma contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

O balanço foi divulgado ao fim da tarde de domingo (hora local) e indica que o estado de Nova Iorque continua a ser a mais afetado dos EUA, com 383.324 casos de covid-19 confirmados e 30.825 mortes.

Só na cidade de Nova Iorque morreram até domingo 22.103 pessoas, mais 27 do que no sábado, seguida pela vizinha Nova Jersey, com 166.881 infeções e 12.659 mortes. A Califórnia tornou-se agora um dos novos focos do novo coronavírus, com 150.101 contágios e 5.086 mortes, segundo os últimos números.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 433 mil mortos e infetou mais de 7,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.