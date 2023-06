Bolsa de Wall Street negoceia mista no início da sessão

Wall Street © Unsplash

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Junho, 2023 • 16:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Wall Street negociava mista no início da sessão desta quarta-feira, com os mercados a aguardar as decisões da Reserva Federal e do Banco Central Europeu (BCE) sobre as taxas de juro.

Pelas 15.40 horas (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 0,35% para 34.093,20 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq avançava 0,45% para 13.634,21 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 também estava no 'verde', fixando-se nos 4.377,25 pontos, mais 0,19%.

Na terça-feira, a bolsa de Wall Street encerrou em alta, com o índice Dow Jones a subir 0,43%, para 34.212,12 pontos, o Nasdaq a ganhar 0,83%, para 13.573,32 pontos, e o S&P 500 a valorizar-se 0,69%, para 4.369,01 pontos.

A reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed) termina hoje, devendo o seu presidente, Jerome Powell, anunciar uma decisão quanto às taxas de juro.

Para quinta-feira, está prevista a reunião do BCE sobre o mesmo assunto.

Os investidores esperam a manutenção das taxas de juro pela Fed e uma nova subida por parte do BCE.

No início de maio, o BCE aumentou as taxas em 25 pontos base para 3,75%, um abrandamento apoiado pela maioria dos membros do conselho.

A instituição liderada por Christine Lagarde começou a subir as suas taxas de juro em julho do ano passado, tendo aprovado anteriormente vários aumentos de 50 e de 75 pontos base.