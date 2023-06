Bolsa de Wall Street segue mista com Dow Jones a ceder 0,19%

Wall Street © Unsplash

A bolsa de Wall Street seguia mista, nesta segunda-feira, uma hora após o início da sessão, com o Dow Jones a perder 0,19%, após os presidentes dos EUA e da Ucrânia falaram sobre o grupo Wagner.

Pelas 15.48 horas (hora de Lisboa), o índice Dow Jones cedia 0,19% para 33.666,81 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq avançava 0,18% para 13.511,98 pontos.

O índice alargado S&P 500 fixava-se, por seu turno, em 4.349,87 pontos, mais 0,03%.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com o Dow Jones a recuar 0,65%.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o seu homólogo ucraniano, Volodymir Zelensky, conversaram, no domingo, ao telefone sobre a revolta do líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, contra a liderança militar russa.

Numa breve declaração, a Casa Branca referiu que os dois líderes discutiram os "recentes acontecimentos na Rússia" e também foi manifestado o "apoio inabalável" dos EUA à Ucrânia.

Além disso, ainda de acordo com a nota, os chefes de Estado falaram sobre "a contraofensiva em curso na Ucrânia", tendo o Presidente Biden reafirmado o apoio inabalável dos EUA" nas áreas da segurança, ajuda económica e humanitária.

O chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, suspendeu no sábado as movimentações da rebelião na Rússia contra o comando militar, menos de 24 horas depois de ter ocupado Rostov, cidade-chave no sul do país para guerra na Ucrânia.

Antes da suspensão, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, qualificou de rebelião a ação do grupo, afirmando tratar-se de uma "ameaça mortal" ao Estado russo e uma traição.