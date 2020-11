Bolsa em Lisboa segue em alta acompanhando congéneres europeias

Corretores da bolsa de Wall Street em Nova Iorque. Fotografia: Reuters

Na quarta-feira, o índice de referência, o PSI20, encerrou em alta, em linha com os mercados bolsistas europeus, tendo o índice PSI20 subido 0,45% para 4.077,95 pontos.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia em alta de 0,89% para 4.104,09 pontos, com oito ações em alta e nove em baixa.

A NOS e a EDP Renováveis seguiam em alta de 3,03% e 3,01% para 3,19 euros e 17,10 euros.

A NOS divulgou na quarta-feira, após o fecho do mercado, que o lucro caiu 42,7% nos primeiros nove meses do ano, face a igual período de 2019, para 79,1 milhões de euros.

A EDP seguia também em alta de 1,85% para 4,45 euros, puxando pelos ganhos no índice.

Do lado das perdas, a Ibersol e a Corticeira Amorim seguiam em queda de 3,09% e 3%para 3,76 euros e 9,69 euros, respetivamente.

Os CTT recuavam 2,89% para 2,19 euros, depois de na quarta-feira a empresa ter também divulgado uma queda do lucro de 81,1% nos primeiros nove meses deste ano, em termos homólogos, atingindo 4,3 milhões de euros.

A Galp e o BCP, por sua vez, recuavam 1,35% e 0,39% para 7,15 euros e 0,08 euros, respetivamente.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, otimistas com as presidenciais norte-americanas, apesar dos resultados "muito renhidos" ainda não serem conhecidos.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1750 dólares, contra 1,1715 dólares na quarta-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1944 dólares, em 31 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro abriu com tendência negativa, a cotar-se a 40,80 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 41,23 dólares na quarta-feira e o máximo desde março, de 48,29 dólares, em 25 de agosto.