Bolsa europeias negoceiam em alta no arranque de uma semana animada

As bolsas europeias estão a negociar em alta, nesta segunda-feira, à exceção de Paris, numa semana agitada que será marcada pelas decisões de política monetária da FED, do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco de Inglaterra (BoE).

Pelas 08.10 horas em Lisboa, o indie Stoxx Europe 600 valorizava-se 0,26% para 455,17 pontos, com Londres a ganhar 0,05%, Frankfurt a subir 0,11%, Madrid a valorizar-se 0,27% e Milão a ganhar 0,83%, à exceção de Paris que perdia 0,49%.

Depois de Nova Iorque ter encerrado na sexta-feira em alta, com o Dow Jones a ganhar 0,08% para 33.978,08 pontos, o Standard & Poor's a subir 0,25% para 4.070,50 pontos e o tecnológico Nasdaq a valorizar-se 0,95% para 11.621,71 pontos, as bolsas asiáticas fecharam hoje mistas, numa arranque de semana agitado em que a China regressa às negociações após o Ano Novo Lunar.

Além de se esperar que a meio da semana a Reserva Federal suba em 25 pontos base as taxas de juro, o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra devem aumentar, respetivamente, em meio ponto percentual as taxas de juro de referência.

Por outro lado, na terça-feira será conhecido Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro e na quinta-feira serão conhecidos os resultados da Alphabet, Apple, Amazon, Qualcomm, Deutsche Bank e Santander.

Na área cambial, o euro caiu 0,1%, para 1,0855 dólares, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro norte-americanos a 10 anos foi se alteraram situando-se nos 3,50%

O preço do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI), por seu lado, recuou 0,9%, para 78,96 dólares o barril.