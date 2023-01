Bolsa europeias negoceiam no vermelho na última sessão de janeiro

© Unsplash

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Janeiro, 2023 • 08:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As bolsas europeias negoceiam nesta terça-feira em baixa, com os investidores atentos a uma bateria de resultados empresariais, a dados macroeconómicos e à espera da decisão da Fed, do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco de Inglaterra, respetivamente.

Pelas 8.09 horas em Lisboa, o Stoxx Europe 600 caía 0,77% para 447,40 pontos, com Paris a recuar 0,17%, Frankfurt a cair 0,16%, Madrid a perder 0,12%, Milão a recuar 0,38%, à exceção de Londres que subia 0,25%.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com os investidores a manifestarem preocupação com os riscos subjacente a uma semana muito carregada, não só com os resultados trimestrais das empresas, designadamente tecnológicas, e com a decisão de política monetária que sairá da reunião da Reserva Federal (Fed) e de outros bancos centrais.

Na véspera da sessão do último dia do primeiro mês de 2023 o índice Dow Jones Industrial cedeu 0,77%, o tecnológico Nasdaq perdeu 1,96% e o S&P500 baixou 1,30%.

As ações na Europa estão a cair à medida que os investidores digeriam uma "enxurrada de lucros empresariais e dados económicos", referem os analistas consultados pela agência financeira Bloomberg, lembrando que os investidores se estão posicionavam também para aumentos de taxas de juro da Reserva Federal e do Banco Central Europeu nesta semana.

Além disso, os analistas estão à espera de mais pistas sobre a procura da economia chinesa e sobre as últimas orientações da OPEP+, bem como, hoje, do indicador Produto Interno Bruto da zona euro.

O euro, por sua vez, depreciou-se 0,3%, para 1,0821 dólares, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos caiu dois pontos base para 3,52%.

O preço do petróleo Brent caiu 0,5%, para 84,47 dólares o barril, enquanto o preço do ouro recuou 0,7%, para 1.909,40 a onça.