Bolsa portuguesa em máximos de um mês com otimismo sobre a epidemia

Mercados aguardam decisão do BCE

A Bolsa de Lisboa segue esta terça-feira em alta, com o índice PSI-20 em máximos de um mês suportado na continuação de ganhos fortes em títulos de peso, como a Galp Energia e o Millennium bcp., ainda a navegar a onda de otimismo de uma recuperação económica com o anúncio de uma possível vacina.

As ações mundiais dispararam ontem animadas com o anúncio da Pfizer e da parceira BioNTech de que uma vacina que estão a desenvolver para a covid-19 demonstra uma eficácia de 90%.

O anúncio elevou Wall Street a recordes e colocou as bolsas europeias em máximos de oito meses.

O PSI-20 seguia a subir 0,6% para 4.249,05 pontos, às 13H10, enquanto o índice europeu Stoxx 600 valorizava 0,6% à mesma hora.

Em Lisboa, a Galp Energia somava 7,4% para 8,868 euros e o Millennium bcp avançava 4,5% para 9,46 cêntimos e a NOS subia 2,2% para 3,028 euros.

Pela negativa, a EDP e a EDP Renováveis seguiam em queda. A EDP recuava 3,2% para 4,281 euros. A EDP Renováveis caía 1,6% para 16,34 euros.

Em geral, as tecnológicas estão a ser afetadas a nível mundial depois de terem valorizado fortemente devido à crise provocada pelas medidas dos governos para lidar com a epidemia do novo coronavírus. Na Europa, o índice Stoxx 600 para as techs descia 1,07%.