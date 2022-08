Bolsa portuguesa em terreno positivo sobe 0,12%

© Daniel ROLAND/AFP

A bolsa portuguesa abriu esta quarta-feira em terreno positivo, com o PSI a ganhar 0,12% para 6.242.68 pontos, por entre uma Europa maioritariamente no verde, com exceção de Paris.

Na terça-feira, o PSI, principal índice da bolsa portuguesa, encerrou a sessão em terreno positivo, a subir 0,66% para 6.235,43 pontos, com a Altri a liderar as subidas.

Das 15 cotadas no índice, sete seguiam em terreno positivo, com a Semapa a subir 1,11% para 14,56 euros, dois títulos estavam inalterados e seis no vermelho.

Do lado das perdas, a Altri caía 0,78% para 5,69 euros, seguida da Corticeira Amorim, REN, Navigator, EDP e BCP, que também seguiam em terreno negativo, com perdas ligeiras.