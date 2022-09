Bolsa portuguesa encerra a ganhar 1,58% e acompanha tendência europeia

© Daniel ROLAND/AFP

A bolsa portuguesa encerrou esta segunda-feira em alta, com o principal índice, PSI, a valorizar 1,58% para 6.080,75 pontos, em linha com as principais praças europeias, impulsionada pela Galp Energia, cujo título ganhou mais de 3%.

Todos os 15 títulos cotados no índice encerraram em terreno positivo, no dia em que o euro segue a valorizar face ao dólar, na sequência das declarações do Banco Central Europeu (BCE), e em que o preço do petróleo subiu.

Na primeira sessão desta semana, a Galp Energia liderou os ganhos, ao subir 3,42% para 10,73 euros, seguida da Jerónimo Martins, que progrediu 3,05% para 22,94 euros.

Das 15 empresas cotadas, duas encerraram a ganhar mais de 2%: as ações da operadora de telecomunicações NOS subiram 2,48% para 3,64 euros e as da Navigator 2,28% para 3,78 euros.

Seis títulos registaram ganhos de mais de 1%.

Os CTT viram as ações valorizarem-se 1,65% para 3,38 euros, seguidos da Greenvolt, que subiu 1,52% para 9,34 euros, Corticeira Amorim (1,40% para 10,12 euros), Mota-Engil (1,34% para 1,21 euros), Sonae (1,13% para 0,99 euros) e Altri (1,01% para 5,48 euros).

Os restantes cinco títulos registaram ganhos inferiores a 1%: BCP (0,99% para 0,15 euros), EDP (0,81% para 4,97 euros), REN (0,77% para 2,63 euros), EDP Renováveis (0,16% para 25,16 euros) e Semapa (0,14% para 14,02 euros).

Na Europa, os ganhos oscilaram entre os 2,40% de Frankfurt (DAX) e os 1,66% de Londres (FTSE 100).

Paris (CAC 40) ganhou 1,95% e Madrid (IBEX 35) 2,01%, enquanto a bolsa milanesa (FTSE MIB) valorizou-se 2,33%.

O ifo cortou esta segunda-feira a estimativa de crescimento para a Alemanha de 2,5% para 1,6% para 2022 e de um avanço de 3,7% para uma contração de 0,3% para 2023, apontando para uma normalização apenas em 2024.

"Estamos a caminho de uma recessão de inverno", disse Timo Wollmershäuser, o chefe das previsões económicas do instituto económico alemão ifo, num comunicado divulgado esta segunda-feira.

Entretanto, a OCDE voltou a identificar sinais de enfraquecimento económico nos seus principais países membros, com um sinal particularmente claro na zona euro e nos seus principais Estados, a começar pela Alemanha.

Entretanto, a moeda única foi negociada esta segunda-feira acima da paridade face ao dólar e chegou a atingir o máximo desde meados de agosto, na sequência da determinação do Banco Central Europeu (BCE) em subir ainda mais as taxas de juro.

Pelas 16:00 de Lisboa, o euro valia 1,0126 dólares.

Nos Estados Unidos, o preço do barril de crude subia 1,58% no início da sessão para 88,16 dólares, impulsionado pelos novos obstáculos nas negociações nucleares com o Irão.

Por sua vez, o barril de Brent, que serve de referência para a Europa, avançava 1,1% para 93,85 dólares.

À mesma hora que as praças europeias encerravam, Wall Street seguia em terreno positivo.

Notícia atualizada às 17h50