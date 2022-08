Bolsa portuguesa sobe 0,32% em contraciclo com a Europa

© AFP

A bolsa portuguesa abriu esta quinta-feira em terreno positivo, em contraciclo com as principais praças europeias, a ganhar 0,32% para 6.288,95 pontos, com a Greenvolt a liderar os ganhos.

Das 15 cotadas, sete seguiam em terreno positivo, a Semapa inalterada e as restantes sete no vermelho.

A Greenvolt era o título que mais valorizava, ao subir 2,44% para 10,92 euros, enquanto, do lado das perdas, os CTT cediam 0,45% para 3,32 euros.

A bolsa de Lisboa abriu em contraciclo com a Europa, onde a praça parisiense (CAC 40) era exceção na abertura dos mercados.

Na véspera, o PSI, principal índice da bolsa portuguesa, fechou a ganhar 0,53% para 6.268,77 pontos, contrariando as perdas registadas nas principais praças europeias.