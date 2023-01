Bolsa portuguesa sobe 0,72% impulsionada pelos ganhos do BPC e Navigator

© Daniel ROLAND/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Janeiro, 2023 • 09:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa portuguesa seguia esta manhã em terreno positivo, com o principal índice PSI a ganhar 0,72% para 5.941,29 pontos, impulsionado pelos ganhos de mais de 2% do BCP e da Navigator.

Cerca das 08h38, dos 15 títulos cotados no índice, 11 seguiam em terreno positivo, a Jerónimo Martins estava inalterada e três no vermelho.

A Navigator liderava os ganhos, ao subir 2,45% para 3,18 euros, seguida do BPC, a valorizar-se 2,13% para 0,19 euros.

A ganhar mais de 1% estavam dois títulos: a construtora Mota-Engil (+1,46% para 1,53%) e a Altri (+1,29% para 4,70 euros).

A operadora de telecomunicações NOS progredia 0,67% para 3,92 euros, seguida da EDP Renováveis (+0,64% para 20,52 euros), Sonae (+0,59% para 0,94 euros) e Semapa (+0,49% para 12,20 euros).

Ainda em terreno positivo seguiam as ações da Corticeira Amorim, a ganharem 0,45% para 8,91 euros, as dos CTT (+0,43% para 3,51 euros) e as da Galp Energia (+0,24% para 12,65 euros).

Em baixa seguiam três títulos: a Greenvolt deslizava 0,38% para 7,93 euros, a EDP descia 0,23% para 4,78 euros e a REN cedia 0,19% para 2,57 euros.

Sensivelmente à mesma hora, as principais praças europeias seguiam em terreno positivo, com os ganhos a oscilarem entre os 0,78% de Milão (FTSE MIB) e os 0,29% de Frankfurt (DAX).