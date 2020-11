Bolsas disparam com perspetiva de uma vacina para a covid-19

Mercados aguardam decisão do BCE

As bolsas dispararam esta sexta-feira, com Wall Street a subir a níveis recorde, depois do anúncio de que uma vacina em desenvolvimento pela Pfizer e a parceira BioNTech apresenta uma eficácia de 90% na prevenção do novo coronavírus.

Em Lisboa, o PSI-20 fechou a ganhar 4,5% para 4.222,68 pontos. As bolsas europeias fecharam em máximos de oito meses, com o índice Stoxx 600 a ganhar 4,06%.

Nos EUA, o índice S&P 500 avançava 3,17%, às 17H54, enquanto o Dow Jones subia 4,53% e o Nasdaq 0,58%.

A cotação do crude disparou 10%.

