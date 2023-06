Bolsas europeias a cair mais de 1% depois de Fed admitir voltar a subir taxas nos EUA

© EPA

As principais bolsas europeias estavam a cair mais de 1%, esta sexta-feira, um dia depois de o presidente da Reserva Federal dos EUA (Fed) ter dito que o organismo poderá voltar a subir as taxas depois da pausa de junho.

Às 9.05 horas em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a descer 1,24% para 451,33 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 1,32%, 1,37% e 1,05%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 1,34%, e 1,76%, respetivamente.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 09:05 o principal índice, o PSI, recuava 0,90% para 5.947,65 pontos.

O presidente da Fed, Jerome Powell, comparece hoje de novo, mas no Comité Bancário do Senado, depois de ter alertado na quarta-feira na Câmara dos Representantes para uma possível subida das taxas de juros depois de as ter mantido em junho.

Mas o foco dos mercados vai estar hoje no Banco de Inglaterra, que deverá aumentar as taxas em 25 pontos base, de 4,5% para 4,75%.

Na quarta-feira foram divulgados os dados da inflação do Reino Unido, que surpreenderam os investidores pela negativa, já que a taxa de inflação homóloga se manteve em 8,7% em maio e esperava-se que se tivesse moderado. Da mesma forma, a taxa subjacente no Reino Unido voltou a aumentar em maio.

A agenda macroeconómica na Europa inclui a divulgação da confiança dos consumidores da zona euro e nos EUA serão divulgados os pedidos iniciais de subsídio de desemprego semanais.

Na quarta-feira, Wall Street fechou em baixa, com o Dow Jones a cair 0,30% para 33.951,52 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq terminou a cair 1,21% para 13.502,20 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a subir no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0988 dólares, contra 1,0971 dólares na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu a descer no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 76,84 dólares, contra 77,12 dólares na quarta-feira e 71,84 em 12 de junho, um mínimo desde janeiro de 2022.