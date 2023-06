Bolsas europeias a subir à espera da intervenção da presidente da Fed em Sintra

© EPA

As principais bolsas europeias estavam esta manhã a subir, à espera dos bancos centrais, num dia em que o presidente da Reserva Federal dos EUA (Fed), Jerome Powell, se apresentará em Sintra.

Às 08:45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a avançar 0,53% para 455,34 pontos.

As principais bolsas europeias estavam hoje a subir, à espera dos bancos centrais, num dia em que o presidente da Reserva Federal dos EUA (Fed), Jerome Powell, se apresentará em Sintra.As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,36%, 0,63% e 0,64%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,52%, e 0,48%, respetivamente.

Depois de abrir em alta, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 08:45 o principal índice, o PSI, avançava 0,13% para 5.917,99 pontos.

As bolsas abriram em alta, apesar de a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, ter confirmado que haverá uma nova subida das taxas de juro em julho e ter avisado que é cedo para assistir a um abrandamento das subidas das taxas e atingir o pico das subidas.

Um analista da XTB, citado pela Efe, afirma que os investidores continuam confiantes de que a recessão económica será mais branda do que se temia e, por conseguinte, não afetará tanto os lucros das empresas, depois de na terça-feira terem sido divulgados "bons dados económicos nos EUA, especialmente as encomendas de bens duradouros, que subiram mais do que o esperado".

Hoje, o mercado estará atento às intervenções do presidente da Fed, Jerome Powell, e dos governadores do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, e do Japão, Kazuo Ueda, no fórum anual do BCE, em Sintra.

Na frente macroeconómica, hoje serão divulgados os testes de resistência dos bancos norte-americanos e as existências de petróleo bruto da AIE, enquanto na Europa serão de destacar o índice de sentimento do consumidor da GFK na Alemanha, as vendas a retalho em Espanha e o IPC em Itália.

Na Ásia, foi noticiado que os lucros das principais empresas industriais da China registaram uma contração de 18,8% durante os primeiros cinco meses do ano.

Na terça-feira, Wall Street fechou em alta, com o Dow Jones a subir 0,63% para 33.926,74 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq terminou a avançar 1,65% para 13.555,67 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a cair no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0947 dólares, contra 1,0959 dólares na terça-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu a subir no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mas a cotar-se a 72,39 dólares, contra 72,26 dólares na terça-feira e 71,84 em 12 de junho, um mínimo desde janeiro de 2022.