Bolsas europeias a subir à espera da intervenção da presidente do BCE em Sintra

As principais bolsas europeias estavam esta manhã a subir, num dia em que o mercado aguarda a presença da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, no segundo dia do fórum anual da organização em Sintra.

Às 08:50 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a avançar 0,12% para 453,21 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,18%, 0,16% e 0,19%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,30%, e 0,13%, respetivamente.

Depois de abrir em alta, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 08:50 o principal índice, o PSI, avançava 0,01% para 5.908,88 pontos.

Apesar de mais um dia de dúvidas sobre a evolução da economia face à política monetária dos bancos centrais, as bolsas abriram no verde, animadas pelo bom desempenho da maioria das praças asiáticas, que reagiram positivamente às declarações do Primeiro-Ministro da China, Li Qiang, em que ratificou o objetivo de crescimento económico do país para 2023 e em que deu a entender que o Governo pretende estimular a economia com novas medidas fiscais, segundo os analistas da Link Securities.

Neste contexto, a sessão de hoje será marcada pelo discurso de Lagarde no fórum da instituição em Sintra, onde também comparecerão outros membros do BCE.

Por outro lado, os investidores continuam a acompanhar a tensão na Rússia, após a tentativa de motim do grupo Wagner contra o Exército russo.

Entre as referências macroeconómicas na Europa, será divulgada a confiança das empresas italianas, enquanto nos EUA serão divulgados o índice de vendas a retalho da Redbook e o índice de confiança dos consumidores de junho do The Conference Board.

Na segunda-feira, Wall Street fechou em baixa, com o Dow Jones a cair 0,04% para 33.714,71 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq terminou a cair 1,16% para 13.335,78 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a subir no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0938 dólares, contra 1,0909 dólares na segunda-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu a subir no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 74,65 dólares, contra 74,18 dólares na segunda-feira e 71,84 em 12 de junho, um mínimo desde janeiro de 2022.