Bolsas europeias abrem em terreno positivo

Bolsa de Madrid © EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 06 Janeiro, 2023 • 08:57

As principais praças europeias iniciaram a última sessão da semana em terreno positivo, com exceção de Madrid.

Cerca de 10 minutos após a abertura dos mercados europeus, os ganhos oscilavam entre os 0,20% de Londres FTSE 100 e os 0,03% de Frankfurt (DAX).

A bolsa de Madrid (BEX 35) cedia 0,16%, enquanto Paris (CAC 40) avançava 0,07% e Milão (FTSE MIB) subia 0,15%.

O EuroStoxx 600 seguia em terreno positivo, a valorizar ligeiros 0,07%.

Sensivelmente à mesma hora, o PSI, principal índice da bolsa portuguesa, subia 0,32% para 5.898,93 pontos, depois de ter iniciado a sessão a valorizar 0,10%.

A bolsa de Tóquio fechou hoje em alta, com índice Nikkei a ganhar 0,59%, para 25.973,85 pontos.

Em termos de indicadores, os mercados aguardam a informação mensal de emprego de dezembro dos Estados Unidos, considerado relevante porque influencia as futuras decisões sobre taxas de juro da Reserva Federal norte-americana (Fed).

Na quinta-feira, o preço do barril de petróleo Brent para entrega em março registou a sua primeira sessão em alta do ano, com um ganho de 1,09%, para os 78,69 dólares.

Já a moeda única perdeu terreno face ao dólar na quinta-feira, depois da publicação de dados sobre a criação de emprego nos Estados Unidos que deixam espaço à Fed para novas subidas das taxas de juro.