Bolsas europeias abrem mistas à espera de declarações do BCE, Bundesbank e Fed

© D.R.

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Junho, 2021 • 09:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As principais bolsas europeias abriram esta segunda-feira mistas, num dia com poucas referências macroeconómicas, durante o qual estarão em destaque as declarações de vários membros de diferentes bancos centrais como o BCE, Bundesbank ou a Fed.

Cerca das 8:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 recuava 0,02% para 457,53 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Madrid desciam 0,20%, 0,08% e 0,35%, enquanto as de Paris e Milão se valorizavam 0,31% e 0,18%.

Depois de abrir em alta, a bolsa em Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 8:55, o principal índice, o PSI20, avançava 0,25% para 5.099,59 pontos.

Segundo analistas citados pela Efe, hoje serão atualizadas as previsões económicas da Comissão Europeia e são esperadas intervenções de vários membros de diferentes bancos centrais como o vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, o presidente do Bundesbank, Jens Weidmann, ou Randal Quarles, da Fed (Reserva Federal dos EUA).

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na sexta-feira, com o Dow Jones a subir 0,69% para 34.433,84 pontos, contra o atual máximo de sempre desde que foi criado em 1896, de 34.777,76 pontos, registado em 07 de maio.

Em sentido contrário, o Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,06% para 14.360,39 pontos, contra o máximo de 14.369,71 pontos registado em 24 de junho.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1942 dólares, contra 1,1935 dólares na sexta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 76,17 dólares, contra 76,18 dólares na sexta-feira, um máximo desde pelo menos o início de 2019.