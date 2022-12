Bolsas europeias abrem no verde na primeira sessão depois do Natal

© AP

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Dezembro, 2022 • 09:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As principais bolsas europeias negociavam esta terça-feira de manhã em alta, na primeira sessão depois do Natal e após o boxing day, em que não houve negociação.

Às 09h05 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,46% para 429,40 pontos.

As bolsas de Paris e Frankfurt eram as que mais cresciam entre as principais, ao avançarem 0,68% e 0,67%, seguindo-se Milão (0,58%) e Madrid (0,55%).

O principal índice de Londres não negociava hoje em substituição do dia de Natal.

Depois de abrir em alta, a Bolsa de Lisboa invertia a tendência e às 09h05 o principal índice, o PSI, baixava 0,02% para 5.779,86 pontos.

Na sexta-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a subir 0,53%, para 33.203,93 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a progredir 0,21% para 10.497,86 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado, ao passo que o alargado S&P500 cresceu 0,59%, para 3.844,82 pontos.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0683 dólares, contra 1,0612 dólares na sexta-feira, e contra 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro de 2023 abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 84,24 dólares, contra 81,57 dólares à mesma hora de sexta-feira e o mínimo deste ano, de 76,10 dólares, registado em 13 de dezembro.