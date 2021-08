Bolsas europeias abrem positivas animadas por recuperação em Wall Street

© Frank Rumpenhorst/AFP

As bolsas europeias abriram esta segunda-feira em alta, depois de Nova Iorque ter recuperado na sexta-feira, com os investidores a aguardarem pela reunião de Jackson Hole e pelos índices PMI na Europa e nos Estados Unidos.

Pelas 8:20 (hora de Lisboa), o índice Europe Stoxx 600 subia 0,71% para 472,15 pontos, com Londres ganhar 0,81%, Paris a recuperar 0,85%, Frankfurt a subir 0,27%, Madrid 0,28% e Milão a crescer 0,79%.

Os investidores apostam agora na compra de ações, aguardando pela reunião de Jackson Hole (Wyoming) e pela divulgação dos índices PMI na Europa e nos Estados Unidos, que mostram a evolução da atividade económica.

Na sexta-feira, a bolsa de Nova Iorque encerrou a semana em alta, suportada principalmente pelas ações das tecnológicos, embora esta subida não tenha feito esquecer que este período fosse dominado pela preocupação com a expansão da variante delta do novo coronavírus, segundo os analista da agência financeira Bloomberg.

O índice Dow Jones Industrial Average fechou na sexta-feira em alta de 0,65%, para 35.120,08 pontos, o tecnológico Nasdaq subiu 1,19%, para 14.714,66 pontos, e o S&P 500 ganhou 0,81%, para 4.441,67 pontos.

Os mercados asiáticos fecharam hoje em alta, seguindo Nova Iorque, com os investidores apesar de tudo atentos à propagação da variante delta da covid-19, procurando novos sinais sobre a redução dos estímulos monetários à economia norte-americana, além de olharem para as dificuldade nas cadeias de fornecimento de "chips" e componentes que se estão a registar no sudeste asiático e para as medidas regulatórias na China.

Também a situação geopolítica no Afeganistão estará no radar, com o pedido de uma reunião do G7 para esta semana a fim de ser discutido o assunto da retirada dos refugiados no país.

O indicador sobre a vendas de casas nos Estados Unidos, por seu lado, merecerá também a atenção dos investidores.

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos norte-americanos, por sua vez, subiu um ponto base para 1,27%, enquanto o euro se transacionava a 1,1716 dólares.

O petróleo West Texas Intermediate (WTI), que serve de referência nos Estados Unidos, subia 1,9% para 63,30 o barril e preço ouro aumentou 0,3% para 1.785,65 dólares a onça.

A Bitcoin, a criptomoeda mais utilizada, valorizou-se hoje quase 4% e ultrapassou o barreira dos 50.000 dólares (42.700 euros), o que não acontecia desde maio.