Bolsas europeias acentuam perdas penalizadas por pessimismo dos EUA

As principais bolsas europeias seguiam em queda, penalizadas pelo pessimismo com que terminou Wall Street na quarta-feira, após a divulgação das minutas da última reunião da Reserva Federal norte-americana (Fed).

Pelas 09:15, o Stoxx 600 – índice que agrupa as 600 maiores cotadas da Europa – desvalorizava-se 3,68% para os 365,90 pontos.

Londres caía 0,99%, Milão 1,07% e Frankfurt 1,19%, enquanto Madrid recuava 1,31% e Paris 1,47%.

O PSI20 seguia também a perder 1,11% para 4.358,42 pontos.

O mercado em Wall Street encerrou na quarta-feira em baixa, depois da Fed ter divulgado as minutas da última reunião, nas quais manifesta alguma prudência quanto à conjuntura económica.

O Dow Jones Industrial recuou 0,31%, para os 27.692,88 pontos e o tecnológico Nasdaq terminou a sessão a recuar 0,57%, para as 11.146,46 unidades, enquanto o S&P500 desvalorizou-se 0,44% para 3.374,85 pontos, depois de ter atingido máximos históricos na terça-feira.

Os investidores estão também preocupados com a subida do número de contágios por covid-19 por todo o mundo, numa altura em que a pandemia já provocou pelo menos 781.194 mortos e infetou mais de 22,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Hoje, Nos Estados Unidos, a convenção do Partido Democrata norte-americano termina em Milwaukee, no Estado de Wisconsin, com o discurso de aceitação de Joe Biden como candidato daquela força política opositora às presidenciais de 03 de novembro nos Estados Unidos.

Na terça-feira, na convenção, que decorre no formato de videoconferência, os democratas nomearam, formalmente, os candidatos do partido à Presidência e Vice-Presidência dos Estados Unidos, respetivamente Joe Biden e Kamala Harris, em que terão pela frente a recandidatura do atual chefe de Estado, Donald Trump e do vice-Presidente Mike Pence.

O preço do barril de petróleo de referência na Europa, o Brent, seguia também em queda de 0,7% para 45 dólares, enquanto o euro valorizava-se face ao dólar e seguia a subir 0,8% para 1,944 dólares.