Bolsas europeias animadas com compra do SVB pelo First Citizens Bank

As principais bolsas europeias negociavam em alta, depois de ter sido alcançado um acordo para o norte-americano First Citizens Bank comprar o Silicon Valley Bank.

Às 9:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a avançar 0,77% para 443,52 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,57%, 0,52% e 0,76%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,90% e 0,82%, respetivamente.

Depois de abrir a subir, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 9:00 o principal índice, o PSI, avançava 0,25% para 5.748,25 pontos.

O Silicon Valley Bank (SVB) faliu há algumas semanas e desencadeou uma crise bancária global.

A operação envolve a venda de todos os depósitos do SVB, disse a FDIC em comunicado.

A FDIC é uma entidade reguladora do Governo Federal dos Estados Unidos que fornece seguros de depósitos a bancos comerciais.

Esta instituição federal foi criada em 1933, durante a Grande Depressão, para restaurar a confiança no sistema bancário dos Estados Unidos.

Na sexta-feira, as bolsas terminaram numa nova sessão de pânico devido à situação do setor financeiro após o colapso do Deutsche Bank, e ao receio de que a instabilidade do setor bancário venha a ter um impacto negativo na economia.

No entanto, do outro lado do Atlântico, Wall Street conseguiu evitar o contágio e terminou na sexta-feira no verde, enquanto no início desta manhã, na Ásia, a tendência foi mista.

A agenda macroeconómica do dia inclui a publicação do índice de clima empresarial Ifo na Alemanha, vendas a retalho no Reino Unido, e o índice Dallas da Reserva Federal dos EUA (Fed) para a indústria.

Na sexta-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou em alta, com o Dow Jones a subir 0,41% para 32.237,53 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,31% para 11.823,96 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0762 dólares, contra 1,0760 dólares na sexta-feira e 1,0909 dólares em 02 de fevereiro, um máximo desde abril de 2022.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu a subir no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 75,81 dólares, contra 74,99 na sexta-feira e 72,97 dólares em 17 de março, um mínimo desde janeiro de 2022.