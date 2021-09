Bolsas europeias arrancam setembro otimistas após subida da inflação na zona euro

© Fábio Poço/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Setembro, 2021 • 09:40

As bolsas europeias seguem positivas, arrancando o mês de setembro com otimismo após a subida da inflação na zona euro divulgada na terça-feira.

Hoje, pelas 08:50 (hora de Lisboa), o índice de referência, o Eurostoxx 600, seguia em alta de 0,88% para 475,02 pontos, com as bolsas em alta acentuada, entre as subidas de 1,80% de Madrid, 1,35% de Paris, 1,16% de Milão 0,82% de Frankfurt e 0,70% de Londres.

Em Lisboa, o PSI20 seguia também em alta de 1,28% para 5.486,16 pontos, alinhado com as congéneres europeias.

Os investidores, segundo a agência EFE, mantêm-se hoje otimistas, depois de na terça-feira ter sido divulgada uma melhoria da inflação na zona euro, por considerarem que se os preços se mantiverem em alta de forma sustentada tal poderá condicionar a estratégia monetária futura do Banco Central Europeu (BCE).

A taxa de inflação na zona euro acelerou para 3% em agosto, segundo uma estimativa rápida do Eurostat. Desde novembro de 2011 que não atingia um nível tão elevado.

Em julho, a taxa de inflação tinha ficado em 2,2% e em junho em 1,9%. A subida deve-se sobretudo aos preços da energia.

Apesar de o BCE considerar que a subida da inflação é "temporária", a divulgação destes dados suscitou alguma preocupação nos mercados, uma vez que o valor apontado ultrapassa claramente o objetivo de 2% definido pelo banco central.

As atenções centram-se agora na reunião de política monetária do BCE de 09 de setembro.

Em Wall Street, a bolsa encerrou na terça-feira em terreno negativo, depois de várias sessões em máximos de alguns dos seus principais índices.

No mercado de matérias-primas, os ministros dos países exportadores de petróleo da OPEP+ avaliam hoje a evolução do mercado petrolífero mundial para eventualmente ajustar os seus níveis de produção.

O Brent, o crude de referência na Europa, seguia em alta de 0,8%, acima dos 72 dólares.

O euro segue a avançar 0,01% face ao dólar, para 1,1810 dólares.