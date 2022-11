Bolsas europeias avançam à espera de subida de juros da Fed

Bolsas europeias em alta © AFP

As principais bolsas europeias estavam esta quarta-feira em alta, moderada, esperando o final da reunião da Fed e o anúncio de decisões de política monetária.

Os analistas antecipam da reunião da Fed uma nova subida das taxas de juro de 75 pontos base para 3,75%, o nível mais alto desde dezembro de 2007.

Às 9 horas em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 1,30% para 415,91 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 1,54%, 1,63% e 1,04%, bem como as de Madrid e Milão, que subiam 1,12% e 1,67%.

Depois de abrir a subir, a Bolsa de Lisboa invertia a tendência, cerca das 09:00, com o principal índice, o PSI, a cair 0,32% para 5 809,21 pontos.

Além da reunião da Fed, que termina hoje, o Banco de Inglaterra reúne-se na quinta-feira e os mercados também antecipam uma subida das taxas de juro, atualmente em 2,25%, para travar a subida da taxa de inflação, atualmente em 10,1%.

No mercado da dívida, os juros das dívidas soberanas registavam subidas, face a terça-feira em todos os prazos, exceto na dívida da Grécia a dois anos, que caia.

A nível cambial, na Europa, o euro negociava a 0,988 dólares, sem conseguir recuperar face à divisa norte-americana.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa com o índice Dow Jones a recuar 0,24%, quando os investidores se preparavam para o anúncio de nova subida da taxa de juro.

No fecho da sessão, o Dow Jones perdeu 79,75 pontos para 32.653,20 pontos, enquanto o S&P 500 cedeu 0,41% para 3.856,10 pontos.

Por sua vez o Nasdaq desvalorizou 0,89% para 10.890,85 pontos.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu com tendência ascendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 95,51, contra 94,72 dólares na terça-feira e 82,86 dólares em 26 de setembro, um mínimo desde fevereiro deste ano (antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia).