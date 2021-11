Bolsas europeias com tendência mista na abertura

© VEGA ALONSO/EPA

As principais bolsas europeias estavam esta sexta-feira a negociar de forma mista, com Londres a liderar as descidas, a perder 0,22%, enquanto os dois índices EuroStoxx registavam ligeiras subidas.

Cerca das 8:30 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 0,04% para 485,46 pontos, enquanto o EuroStoxx 50 crescia 0,08% para 4.361,42 pontos.

A bolsa de Paris era a que registava a maior subida, de 0,20%, encontrando-se nos 7.073,93 pontos, seguindo-se Frankfurt, com 0,11%, para 16.101,23 pontos.

Também a bolsa de Milão apresentava uma subida, de 0,01% para os 27.635,12 pontos.

Em sentido inverso, Londres descia 0,22% para 7.368,07 pontos, e Madrid baixava 0,20% 9.073,90 pontos.

Depois de abrir em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando o principal índice, o PSI20, a recuar 0,04% para 5.704,63 pontos.

Depois de encerrar em baixa por dois dias consecutivos, a bolsa nova-iorquina fechou na quinta-feira sem direção.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average fechou em baixa de 0,66%, para os 35.921,23 pontos, ao passo que o tecnológico Nasdaq ganhou 0,52%, para as 15.704,28 unidades.

A nível cambial, o euro abriu no mercado de câmbios de Frankfurt a negociar-se a 1,1447 dólares, contra 1,1451 dólares na quinta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 82,47 dólares, contra 82,87 na quinta-feira e 85,65 dólares em 26 de outubro, um máximo desde outubro de 2018 (quando subiu até 86,43 dólares), mas os especialistas não excluem que possa atingir 90 dólares por barril antes do final do ano.