Bolsas europeias em alta, à espera da confiança do consumidor na zona euro

As principais bolsas europeias negociavam esta segunda-feira em alta, numa sessão com poucas referências macroeconómicas, com exceção para a confiança do consumidor na zona euro.

Às 08h45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,14% para 452,75 pontos.

As bolsas de Londres, Frankfurt e Madrid avançavam 0,09%, 0,23% e 0,42%, enquanto as de Paris e Milão recuavam 0,05% e 0,11%, respetivamente.

Depois de abrir a subir, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 08h45 o principal índice, o PSI, avançava 0,47% para 5.941,63 pontos.

Esta semana, os investidores vão estar pendentes de declarações de distintos membros do Banco Central Europeu (BCE) sobre novas subidas das taxas de juro.

Na sexta-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou em alta, com o Dow Jones a avançar 1% para 33.375,49 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 2,66% para 11.140,43 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0903 dólares, um máximo desde fevereiro de 2022, contra 1,0856 dólares na sexta-feira.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em março de 2023 abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 87,27 dólares, contra 87,63 dólares na sexta-feira.