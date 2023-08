Bolsas europeias em alta à espera da inflação de julho nos EUA

© AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Agosto, 2023 • 09:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As principais bolsas europeias estavam esta quinta-feira em alta, numa sessão que será marcada pela publicação dos dados do IPC norte-americano de julho.

Às 08:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,59% para 463,42 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,09%, 1,25% e 0,95%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 1,02% e 1,16%, respetivamente.

Depois de abrir em alta, a bolsa de Lisboa não apresentava qualquer tendência, já às 08:55 o principal índice, o PSI, mantinha-se em 6.059,63 pontos.

À espera da referência macroeconómica mais aguardada do mês, as bolsas abriram a verde, depois na quarta-feira terem iniciado a recuperação do setor bancário impulsionada pela atenuação do Governo italiano da nova taxa extraordinária para a banca.

Concretamente, o Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos publica a inflação de julho, um indicador que caiu todos os meses durante o último ano até alcançar níveis pré-pandémicos em junho passado (3%) devido ao efeito das subidas das taxas de juro e à queda dos preços da energia.

Nesta ocasião, os analistas do Bankinter afirmam que o consenso de mercado espera que a taxa geral recupere ligeiramente para 3,3%, com a taxa subjacente a cair uma décima de ponto percentual para 4,7%.

Os investidores estarão também atentos à Alemanha, onde a Siemens AG, a Deutsche Telekom, a Allianz e a Thyssenkrupp divulgarão os seus resultados empresariais, e a OPEP divulgará o relatório mensal de atualização das previsões para o consumo mundial de petróleo.

Na quarta-feira, Wall Street fechou a vermelho, com o Dow Jones a descer 0,54% para 35.123,36 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq terminou a recuar 1,17% para 13.722,02 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a subir no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1016 dólares, contra 1,0978 dólares na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em outubro abriu também a subir no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 87,69 dólares, um máximo desde fevereiro, contra 87,55 dólares na quarta-feira.