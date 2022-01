Bolsas europeias em alta à espera da inflação nos EUA

© EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Janeiro, 2022 • 09:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As principais bolsas europeias negociavam, nesta quarta-feira, em alta, pendentes da publicação da taxa de inflação nos Estados Unidos, chave para determinar a política monetária da Reserva Federal dos EUA (Fed).

Cerca das 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 avançava 0,83% para 483,91 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,58%, 0,16% e 0,17%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam ambas 0,16%.

Depois de abrir em alta, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 09:00 o principal índice, o PSI20, a subir 0,28% para 5.657,33 pontos.

Wall Street terminou na terça-feira em alta, depois do presidente da Fed, Jerome Powell, ter reiterado que a luta contra a inflação é a sua prioridade e que se persistir durante mais tempo do que o esperado, subirá as taxas de juro, ainda que tenha que ser mais vezes do que as previstas.

Contudo, Powell afirmou que há "um longo caminho a percorrer na retirada de estímulos disponibilizados na sequência da pandemia, que o mercado temia que fosse mais rápida do que o previsto.

Jerome Powell compareceu no Senado dos EUA depois de presidente norte-americano, Joe Biden, o ter proposto para um segundo mandato à frente do banco central.

Além da taxa de inflação, também será publicado o Livro Bege da Fed, que servirá de referência para preparar a próxima reunião de política monetária de 26 de janeiro, referem analistas, citados pela Efe.

A preocupação com a política monetária nos EUA já provocou uma subida generalizada dos juros das dívidas soberanas.

Na Europa, os investidores aguardam também os dados da produção industrial na zona euro.

A Bolsa de Nova Iorque terminou em alta na terça-feira, com o Dow Jones a subir 0,51% para 36.252,02 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,41% para 15.153,45 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1364 dólares, contra 1,1354 dólares na terça-feira e 1,1196 dólares em 24 de novembro, um mínimo desde julho de 2020, e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro de 2021.

O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 83,86 dólares, contra 83,72 dólares na terça-feira.

Antes do aparecimento da variante Ómicron da covid-19, os especialistas não excluíam que o Brent pudesse atingir 90 dólares por barril antes do final de 2021.