Bolsas europeias em alta à espera da intervenção da presidente do BCE em Sintra

Bolsas europeias em alta na manhã de 28 de junho de 2022

As principais bolsas europeias negociavam esta manhã em alta, à espera da intervenção da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, no fórum anual da instituição, que decorre em Sintra.

Cerca das 08:50 em Lisboa, o EuroStoxx 600 avançava 0,20% para 415,91 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,78%, 0,63% e 0,40%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,47% e 0,48%, respetivamente.

Depois de abrir em alta, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 08:50 o principal índice, o PSI, a subir 1,30% para 6.133,85 pontos.

Os investidores esperam pela intervenção de Lagarde porque acreditam que poderá lançar alguma mensagem sobre as políticas monetárias que a instituição pode aplicar no atual contexto de inflação elevada.

Entretanto, os países do G7 realizam o terceiro e último dia de reuniões, depois de no domingo admitirem a sua preocupação com o estado da economia mundial, com uma inflação elevada e problemas de fornecimento, e prometeram uma resposta unida para os desafios que se apresentam.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, adiantou que o G7 vai anunciar a proibição da importação de ouro da Rússia entre as medidas destinadas a sancionar a invasão da Ucrânia.

Além das reuniões do BCE e do G7, os investidores também vão estar atentos à reunião da Nato, que hoje arranca em Madrid.

Hoje serão publicados os dados da confiança do consumidor nos EUA referentes a julho e o índice de confiança GfK na Alemanha.

No outro lado do Atlântico, Wall Street terminou em baixa na segunda-feira, com o Dow Jones a recuar 0,20% para 31.438,26 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,72% para 11.524,55 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0591 dólares, contra 1,0598 dólares na segunda-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 117,03 dólares, contra 115,09 dólares na segunda-feira.