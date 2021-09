Bolsas europeias em alta, à espera da intervenção da presidente do BCE no PE

© VEGA ALONSO/EPA

As principais bolsas europeias estavam esta segunda-feira a negociar em alta, com os investidores com os olhos postos na intervenção da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, numa audiência na comissão de Assuntos Económicos do Parlamento Europeu.

Cerca das 08:50 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 0,51% para 465,65 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,55%, 0,67% e 0,96%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,42% e 0,62%, respetivamente.

Depois de abrir em alta e alinhada com os mercados europeus, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 08:50, o principal índice, o PSI20, a subir 0,82% para 5.469,40 pontos.

Os mercados europeus abriram hoje na primeira sessão da semana em alta, à espera da intervenção de Lagarde na audiência do PE para abordar o aumento da inflação e a revisão da estratégia de política monetária, um dia depois de se saber os resultados das eleições alemãs.

Os dados provisórios das eleições alemãs confirmam a vitória do SPD por uma margem estreita face à CDU, abrindo-se assim um período de negociações para obter um Governo de coligação.

Entretanto, o gigante imobiliário chinês Evergrande continua a preocupar os mercados, estando a cotação da Evergrande New Energy Vehicle, filial de veículos elétricos, a afundar-se na bolsa depois de a empresa anunciar que não tem liquidez suficiente para fazer frente aos seus pagamentos pendentes e operações.

No próximo dia 29 de setembro, a Evergrande terá de pagar juros de um conjunto de obrigações emitidas em dólares no valor de cerca de 47,5 milhões de dólares.

A bolsa de Nova Iorque terminou mista na sexta-feira, com o Dow Jones a subir 0,10% para 34.798 pontos, contra o atual máximo desde que foi criado em 1896, de 35.625,40 pontos, verificado em 16 de agosto.

Em sentido contrário, o Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,03% para 15.047,70 pontos, contra o atual máximo de 15.374,33 pontos registado em 07 de setembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1710 dólares, contra 1,1720 dólares na sexta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 78,94 dólares, um máximo desde pelo menos o início de 2018, contra 78,09 dólares na sexta-feira.