Bolsas europeias em alta à espera de reunião da Fed

As principais bolsas europeias abriram em alta, pendentes das conclusões da reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed).

Cerca das 8:35 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 0,01% para 439,83 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,39%, 0,33% e 0,43%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,36% e 0,08%, respetivamente.

Depois de abrir em baixa, a bolsa em Lisboa estava estabilizada e, cerca das 8:35, o principal índice, o PSI20, mantinha-se em 5.012,46 pontos.

Os mercados europeus abriram em alta, pendentes da reunião de política monetária de dois dias da Fed, que os analistas antecipam que manterá os estímulos monetários para apoiar a saída da crise económica provocada pela pandemia.

O Banco do Japão manteve na terça-feira a política monetária, tendo em conta o aumento dos contágios com covid-19 no Japão, que abre a porta a novos confinamentos e os riscos associados para o crescimento económico a curto prazo, referem analistas citados pela Efe.

A bolsa de Nova Iorque terminou mista na terça-feira, com o Dow Jones a subir 0,01% para 33.984,93 pontos, contra o atual máximo desde que foi criado em 1896, de 34.200,67 pontos, verificado em 16 de abril.

Em sentido contrário, o Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,34% para 14.090,22 pontos, contra o máximo de 14.138,78 pontos, em 26 de abril.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,2063 dólares, contra 1,2071 dólares na terça-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 66,73 dólares, contra 66,42 dólares na terça-feira e o atual máximo desde dezembro de 2018, de 69,63 dólares, em 11 de março.