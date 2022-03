Bolsas europeias em alta à espera do acordo para reduzir dependência do gás russo

© VEGA ALONSO/EPA

As principais bolsas europeias abriram esta sexta-feira em alta, à espera que Bruxelas e Washington apresentem o acordo que prevê que os EUA aumentem o envio de gás natural liquefeito para a Europa para reduzir a dependência da Rússia.

Cerca das 9:05 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 0,34% para 452,92 pontos, o petróleo Brent cotava-se a 115,83 dólares por barril e o euro trocava-se a 1,1014 dólares.

As bolsas de Paris e Frankfurt avançavam 0,01% e 0,17%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,06% e 0,23%, respetivamente. Londres era a exceção, já que descia 0,21%.

Depois de abrir em alta, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 9:05 o principal índice, o PSI, a subir 0,24% para 5.817,56 pontos.

Os investidores vão continuar pendentes da guerra na Ucrânia, que dura há mais de um mês, depois da União Europeia (UE) não ter concretizado na quinta-feira um novo pacote de sanções contra a Rússia, enquanto os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram mais represálias contra Moscovo.

O Conselho Europeu, no qual participou como convidado o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, demonstrou na quinta-feira a unidade sem fissuras dos parceiros ocidentais contra Vladimir Putin.

Neste contexto, o petróleo Brent, de referência na Europa, estava hoje a descer cerca de 2%.

Na quinta-feira também se realizaram as cimeiras da Nato e a reunião do G7 e a bolsa russa retomou a negociação com 33 ações depois de ter estado um mês suspensa.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na quinta-feira, com o Dow Jones a subir 1,02% para 34.707,94 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,93% para 14.191,84 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1014 dólares, contra 1,0994 dólares na quinta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 117,14 dólares, contra 119,03 dólares na quinta-feira.