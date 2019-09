Bolsas europeias em alta, à espera do Reino Unido e do BCE

As principais bolsas europeias arrancaram esta segunda-feira em alta, exceto Paris, pendentes da situação política no Reino Unido e da reunião de quinta-feira do Banco Central Europeu (BCE).

Cerca das 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 avançava 0,10% para 387,51 pontos.

As bolsas de Londres e Frankfurt subiam 0,43% e 0,19, bem como as de Madrid e Milão, que avançavam 0,18%.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 09:00, o principal índice, o PSI20, subia 0,03% para 4.969,79 pontos.

Analistas citados pela Efe estão a antecipar a adoção de novos estímulos económicos pelo BCE.

Hoje, os investidores aguardam o dado do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido, cujo primeiro-ministro, Boris Johnson, voltará a pedir ao Parlamento eleições antecipadas, numa altura em que um ‘Brexit’ sem acordo é cada vez mais difícil.

Na sexta-feira, Wall Street terminou mista, com o Dow Jones a avançar 0,26% para 26.797,46 pontos, contra o atual máximo desde que foi criado em 1896, de 27.359,16 pontos, registado em 15 de julho.

Em sentido contrário, o Nasdaq fechou a cair 0,17% para 8.103,07 pontos, contra o atual máximo, de 8.330,21 pontos registado em 26 de julho.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1028 dólares, contra 1,1029 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em outubro abriu hoje em baixa, a cotar-se a 60,43 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, menos 0,65 dólares do que no fim da sessão anterior.

O barril de petróleo Brent esteve acima dos 85 dólares no início de outubro.