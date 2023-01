Bolsas europeias em alta, à espera dos PMI da Europa e dos EUA em janeiro

© EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Janeiro, 2023 • 09:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As principais bolsas europeias negociavam esta manhã em alta, pendentes dos PMI (Purchasing Managers' Index) preliminares da Europa e dos EUA em janeiro.

Às 09h em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,07% para 454,84 pontos.

As bolsas de Paris e Frankfurt avançavam 0,33% e 0,14%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,10% e 0,14%, respetivamente.

Londres era a exceção, já que descia 0,50%.

Depois de abrir a subir, a Bolsa de Lisboa invertia a tendência e às 09h o principal índice, o PSI, recuava 0,17% para 5.962,22 pontos.

Em relação aos PMI preliminares de janeiro, analistas citados pela Efe referem que os mercados antecipam uma estabilização dos mesmos no setor da indústria transformadora e uma melhoria na componente dos serviços, especialmente na zona euro.

"Em qualquer caso, os níveis continuam a estar deprimidos e são coerentes com uma notável desaceleração do ciclo económico", adiantam os analistas.

As bolsas europeias seguiam a tendência registada em Wall Street na segunda-feira, que foi apoiada pela antecipação do mercado de que a Reserva Federal dos EUA (Fed) vai subir as taxas de juro de forma menos agressiva.

Na Europa, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, insistiu na segunda-feira que o BCE vai subir significativamente as taxas de juro a um ritmo sustentável.

No plano empresarial, o mercado vai estar hoje pendente dos resultados da Microsoft.

Na segunda-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou em alta, com o Dow Jones a avançar 0,76% para 33.629,56 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 2,01% para 11.364,41 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0894 dólares, um máximo desde fevereiro de 2022, contra 1,0863 dólares na segunda-feira.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em março de 2023 abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 87,84 dólares, contra 88,19 dólares na segunda-feira.