Bolsas europeias em alta, a seguir tendência de Wall Street

© Frank Rumpenhorst/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Agosto, 2021 • 09:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As principais bolsas europeias estavam esta quarta-feira em alta, animadas com a subida das cotações em Wall Street na terça-feira.

Cerca das 8:45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 0,49% para 467,67 pontos. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,37%, 0,57% e 0,76%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,26% e 0,60%, respetivamente.

Depois de abrir em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 8:45, o principal índice, o PSI20, subia 0,08% para 5.127,73 pontos.

Segundo analistas citados pela Efe, a abertura em alta dos mercados europeus é uma resposta ao encerramento "muito positivo" de Wall Street na terça-feira, bem como aos dados do índice PMI do setor dos serviços realizados na China pelo diário económico Caixin, que "superaram largamente as estimativas do mercado".

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na terça-feira, com o Dow Jones a subir 0,80% para 35.116,40 pontos, contra o atual máximo de sempre desde que foi criado em 1896, de 35.144,31 pontos, verificado em 26 de julho.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a valorizar-se 0,55% para 14.761,30 pontos, contra o atual máximo, de 14.840,71 pontos, registado também em 26 de julho.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1876 dólares, contra 1,1868 dólares na terça-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em outubro abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 72,28 dólares, contra 72,41 dólares na terça-feira e o atual máximo desde pelo menos o início de 2018, de 77,16 dólares, verificado em 05 de julho.